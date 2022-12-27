Haberler Yaşam Haberleri Kızılay’dan 2022 yılında 43.5 milyon kişiye destek
Giriş Tarihi: 28.12.2022

Kızılay’dan 2022 yılında 43.5 milyon kişiye destek

DİLAN KAYA DİLAN KAYA
Kızılay’dan 2022 yılında 43.5 milyon kişiye destek
KIZILAY Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay'ın İstanbul Sütlüce Yerleşkesi'nde düzenlediği basın toplantısında 2022 yılı faaliyetleri ile 2023 yılı hedefleri hakkında bilgi verdi. "2022'de bu toprakların merhametini ihtiyaç sahibi insanlarla buluşturmaya gayret ettik" diyen Kınık şöyle devam etti: "2022'de 43 milyon 476 bin 25 kişiye ulaştık. 11 milyar 482 milyon 686 bin 241 lira kaynak kullandık. 2023'te de farklı coğrafyalarda bütün ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğiz. 2023'te raflarımızda Kızılay Su'yu görebileceksiniz."

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Kızılay’dan 2022 yılında 43.5 milyon kişiye destek
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