Kızılay’ın ‘kaynak suyu’ yolda

TÜRK Kızılay tarafından bu yıl ikincisi düzenlenen Uluslararası Maden Suyu Kongresi İstanbul'da başladı. Bu yıl ki teması, "Bir Ömür Maden Suyu" olarak belirlenen ve Kızılay'ın ev sahipliğinde gerçekleşen kongreye çok sayıda kuruluş destek verdi. Kongrenin açılışına Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, çok sayıda kişi katıldı. Kongreyle ilgili konuşan Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, "Kızılay, maden suyunun yanında doğal kaynak suyu işini ölümüzdeki sene mart ayında ilk defa tüketicilerimizle buluşturmuş olacak. Kızılay maden suyunun yanında Kızılay kaynak suyumuzu da vatandaşlarımız güvenle içecekler" dedi. Maden suyunun tüketiminde geride olduğumuzu da kaydeden Kınık, "Maden suyu ülkemizde biliniyor ancak Avrupa'ya kıyasladığımızda Avrupa'da kişi başına 150 litre mineralli su tüketilirken ülkemizde yıllık kişi başına 10 -15 litre tüketiliyor. Bunun artırılması gerekiyor. Maden suyunun içindeki mineraller insan sağlığı için elzemdir" dedi.