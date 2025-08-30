Kızılay’ın kütüphaneleri başarıyı getirdi

Türk Kızılay'ın deprem bölgelerine kurduğu kütüphanelerden faydalanan öğrencilerden 504'ünün 2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (2025-YKS) başarılı olarak üniversiteye yerleştiği bildirildi. Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Türk Kızılay Genel Başkanı Fatma Meriç Yılmaz, deprem bölgesinde kurdukları kütüphanelerin çocukların yeniden ayağa kalkabilmesi için birer umut mekânı olduğunu ifade etti. Yılmaz, "Bu yıl 504 öğrencimizin üniversiteli olması, milletimizin zorluklar karşısında eğitime verdiği önemin en güçlü göstergesidir. Gençlerimizin elde ettiği başarı, hepimize gurur veriyor ve yarınlara olan inancımızı pekiştiriyor. Bu imkânları sağlayan değerli bağışçılarımıza da şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.