Kızılay’ın önceliği depremzedeler ve Gazze

Kızılay, ramazan kampanyasına asrın felaketinden en ağır hasar alan iller arasında olan Hatay'dan başladı. Kızılay, depremzedeler ve Gazze'deki Filistinli savaş mağdurları için 1 milyar 271.5 milyon TL'lik yardım dağıtacak. Kızılay Başkanı Prof. Dr. Fatma Meriç Yılmaz, "220 bin gıda kolimiz olacak. Nakit yardım direkt TC kimlik numarasına tanımlanıyor, 2 bin TL'lik yardım alınabiliyor. Bir taraftan AFAD ile Esenkart üzerinden nakit yardımlar yapıyoruz" dedi. Ülke genelindeki 42 aşevi ve 147 mobil ikram aracıyla yıl boyunca sıcak yemek desteği veren Kızılay, ramazanda 4 milyon kişilik iftarlık yemek verecek. Kızılay 20 ülkede de 1.36 milyon ihtiyaç sahibine 182 milyon TL değerinde yardım ulaştıracak.