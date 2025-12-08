Kızılırmak’a atılarak öldürülen kadın davasında cinayette düğüm çözülüyor!

1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Ş.G., H.U. ve SEGBİS ile bağlanan K.U.; tutuksuz sanıklar ise maktulün kardeşi Y.G., D.U. ve G.F.G. hazır bulundu. Duruşmada savunma yapan maktulün tutuklu kardeşi Ş.G., 15 aydır cezaevinde olduğunu belirterek suçlamaları reddetti. "Kardeşimle bir sorunum yoktu, sadece alacak verecek meselemiz vardı. Ben yapmadım, olayla alakam yok. Takdir sizindir." dedi.

Tutuklu sanıklardan K.U. da maktulle hiçbir bağlantısının olmadığını öne sürerken, H.U. ise 14 aydır tutuklu olduğunu söyleyerek tahliye talebinde bulundu. Tutuksuz sanıklar ise beraat istedi. Cumhuriyet savcısı, sanıkların tutukluluk hallerinin devamı yönünde mütalaa verdi. Mahkeme heyeti, taraf avukatlarını dinledikten sonra sanıklardan H.U.'nun tahliyesine, diğer tutuklu sanıkların ise mevcut durumlarının devamına karar verdi. Duruşma, esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için 22 Aralık tarihine ertelendi.