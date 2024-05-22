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Giriş Tarihi: 22.5.2024 14:33 Son Güncelleme: 22.5.2024 14:46

Kızıltepe’de Traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halindeki traktörden düşen 6 yaşındaki çocuk tekerliğin altında kalarak olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti.

Halit SOLHAN Halit SOLHAN
Kızıltepe’de Traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti

Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Öğrencik Mahallesinde bugün öğlen saatlerinde yaşanan feci kazada 6 yaşındaki çocuk babasının kullandığı traktörden düşerek hayatını kaybetti. İddialara göre, düşüşü fark edilemeyen küçük Muhammed'in üzerinden Traktör tekerliğinin geçmesi üzerine feci şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Küçük çocuğun cesedi, savcının olay yerinde yaptığı incelemen ardından otopsi yapılmak üzere Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili savcılık soruşturma başlattı.

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Kızıltepe’de Traktörden düşen çocuk hayatını kaybetti
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