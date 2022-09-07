Haberler Yaşam Haberleri Kızım aç mı tok mu bilmiyorum geri verin
Giriş Tarihi: 8.9.2022

Kızım aç mı tok mu bilmiyorum geri verin

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Kızım aç mı tok mu bilmiyorum geri verin
İnternette tanışarak 2012'de birlikte yaşamaya başlayan Rus uyruklu Olga Top Vetoshkina (30) ile Mustafa Öztürk'ün (38), 2014'te Victoria adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Çift, 2017'de ayrıldı. Mehmet Öztürk'ün 9 ay boyunca göstermediği kızının velayetini mahkeme kararıyla alan anne, 2018'de ikinci evliliğini yaparak Muğla'nın Fethiye ilçesine yerleşti. Baba Öztürk, geçen haziranda, bir ay süreyle görme hakkını kullanmak için kızını aldı. Ancak 1 ay geçmesine rağmen geri getirmedi. Bunun üzerine, eski eşinin yaşadığı Mersin'e giden Olga Top Vetoshkina, kızını bulamadı. Savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan Olga Top Vetoshkina, "Velayeti bende. Bunu yapmaya hakkı yok. Çocuğumu düşünmediğim tek bir dakika bile yok. Gözlerime uyku girmiyor. Çocuğumu benden saklıyorlar. Aç mı, ne yapıyor, bilmiyorum. Tek isteğim yavruma kavuşmak. Lütfen çocuğumu bana verin" dedi. -

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli promosyon yarışı hız kesmeden devam ediyor! 2022 Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
YKS EK TERCİH YAPMA SAYFASI | ÖSYM AİS ile 2022 YKS ek tercih başvuru kılavuzu boş kontenjanlar ile başvuru nereden, nasıl yapılır, ücreti ne kadar, ne zaman ödenecek?
7 yılda sadece 60 kez işe gitmişti! Bankamatik Candan için flaş karar
Sigara fiyatları 7 Eylül 2022 güncel liste: Sigara zammı sonrası en pahalı ve en ucuz sigara fiyatları ne kadar oldu?
DenizBank emekli promosyon ücreti ve başvuru şartları 2022: Deniz Bank emekli promosyonu ne kadar, kaç TL veriyor?
Transfer sezonu ne zaman bitiyor, hangi tarihte, saat kaçta? TFF takvimi ile 2022 Süper Lig yaz transfer dönemi için sayılı saatler! İşte tüm detaylar
Son dakika: İYİ Parti'den CHP'li Barış Yarkadaş'a dava!
İcra affı kimleri kapsıyor, nereye başvurulur, ne zaman? İcra affı müjdesi geldi: 30 milyara yakın borç silinecek!
SON DAKİKA: Brent Petrol'de sert düşüş! Savaş öncesi seviyeye döndü
e-Devlet Doğalgaz desteği 450-1150 TL yardım başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?Doğalgaz yardımı desteği başvuru ekranı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kızım aç mı tok mu bilmiyorum geri verin
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA