Kızım aç mı tok mu bilmiyorum geri verin

İnternette tanışarak 2012'de birlikte yaşamaya başlayan Rus uyruklu Olga Top Vetoshkina (30) ile Mustafa Öztürk'ün (38), 2014'te Victoria adını verdikleri kızları dünyaya geldi. Çift, 2017'de ayrıldı. Mehmet Öztürk'ün 9 ay boyunca göstermediği kızının velayetini mahkeme kararıyla alan anne, 2018'de ikinci evliliğini yaparak Muğla'nın Fethiye ilçesine yerleşti. Baba Öztürk, geçen haziranda, bir ay süreyle görme hakkını kullanmak için kızını aldı. Ancak 1 ay geçmesine rağmen geri getirmedi. Bunun üzerine, eski eşinin yaşadığı Mersin'e giden Olga Top Vetoshkina, kızını bulamadı. Savcılığa giderek suç duyurusunda bulunan Olga Top Vetoshkina, "Velayeti bende. Bunu yapmaya hakkı yok. Çocuğumu düşünmediğim tek bir dakika bile yok. Gözlerime uyku girmiyor. Çocuğumu benden saklıyorlar. Aç mı, ne yapıyor, bilmiyorum. Tek isteğim yavruma kavuşmak. Lütfen çocuğumu bana verin" dedi. -