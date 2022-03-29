AntalyaSerik'te, sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun çarpması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede 23 gün süren yaşam savaşını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın (10) cenazesi toprağa verildi. Tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybeden Mahra Melin'in cenazesi, Serik'e getirildi. Belek Merkez Camisi'ndeki cenaze törenine, küçük kızın babası Murat, annesi Derya, 9 yaşındaki kardeşi Murat Derin Pınar ve yakınları katıldı. Anne Derya Pınar, "Kendisi de kalbi de güzeldi. Gitti güzel kızım, melek kızım melek oldu" diye ağladı. Talihsiz kızın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Baba Murat Pınar'ın kızı için yazdığı ve sosyal medya hesabından paylaştığı, Mahra isminin baş harflerinden oluşan şiir ve paylaşımlar duygulandırdı. Bu arada, Milli Eğitim Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başıboş Köpek Sorunu Platformu, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile bazı kurumlar cenazeye çelenk gönderdi.
'KENDİ ÇOCUĞUM GİBİ ÜZÜLDÜM'
Mahra'ya çarpan kamyon sürücüsü İrfan Yayla da ölüm haberinin ardından gözyaşlarına boğulduğunu söyledi. Yayla, "Kendi evladımı kaybetmiş gibi üzüldüm. 23 gündür gece gündüz Mahra'nın uyanması ve sağlığına kavuşması için dua ettim. Çok ama çok üzgünüm" dedi.