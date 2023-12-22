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Giriş Tarihi: 23.12.2023

Kızımı aynı kırmızı kıyafetiyle gömdüler

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Kızımı aynı kırmızı kıyafetiyle gömdüler
İzmır'de Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nden geçen sene mezun olan Filistinli Khaled Al-Ramlawi, İsrail'in saldırılarında 3 gün önce şehit düştü. Ramlawi'nin ölümü yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Ramlawi'nin ölümünün ardından arkadaşları onu, "Gazze'nin en zeki insanlarından biriydi. Onu Türkiye'de bekleyen birçok fırsat vardı ama Gazze'ye dönmeyi tercih etti. Türkiye'de bir yıl daha kalabilirdi ama Gazze'deki üniversitesine ve öğrencilerine dönmeye karar verdi. İsrail saldırılarında anne babasını, kardeşlerini ve çocuğunu kaybetmişti" sözleriyle anlattı.



Ailesinden 19 kişiyi Gazze'de kaybeden Ramlawi, sosyal medya hesabından 8 Kasım'da yaptığı paylaşımında, şehit kızının olduğu videoyu yayınladı. Paylaştığı videonun altına, "Bunlar işgalin bombalamak istediği askeri hedefler mi?" diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Ramlawi mesajında "Alina sanki bana 'Bu dünyadaki son saatlerim. Seninle oynamak istiyorum. Bugünden sonra beni göremezsin' diyordu. Şehit kızımı aynı kırmızı kıyafetiyle birlikte uğurladım" dedi.

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Kızımı aynı kırmızı kıyafetiyle gömdüler
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