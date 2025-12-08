Kızımın gülüşünü soldurdu en ağır cezayı alsın

Konya'da eski erkek arkadaşının kullandığı otomobilin takla atması sonucu kazada hayatını kaybeden 21 yaşındaki Hatice Deveci'nin babası Tahsin Deveci (46), gencecik kızını elleriyle toprağa verdiğini belirterek "Sürücü 2.40 promil alkollüymüş. Bu bir kaza değil, cinayet" dedi. Kaza, 3 Aralık'ta akşam saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde meydana geldi.

Önündeki aracı sollamak isteyen Hamdi Çıray yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarptı. Sürücü Çıray ile araçtan fırlayan Hatice Deveci yaralandı. İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Genç kız tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Çıray'ın hastanedeki tedavisi sürüyor.

'BU KAZA DEĞİL, CİNAYET'

Anestezi Teknikerliği bölümünden bu yıl mezun olan ve KPSS'ye hazırlanan gencecik kızını toprağa veren acılı baba Tahsin Deveci yaşananlara isyan etti. Deveci, "Kızım 3 aydır onunla görüşmüyordu. O gün 'gelmezsen pislik çıkartırım' diyerek tehdit etme ihtimali yüksek, kızımla görüşmek istemiş.

Kızım da bir kız arkadaşıyla görüşüp, hava alacağını söyleyip evden çıktı. Kısa süre sonra acı haberi aldık, oracıkta can vermiş. Sürücünün 2.40 promil alkollü olduğunu öğrendik. Bu kaza değil, cinayet. Kızımın gülüşleri soldu. Kızımı bizden koparan kişinin en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.