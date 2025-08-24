Kızına sarılabileceği günü bekliyor

Halime Nuray Bağrıaçık (24), 6 Şubat'taki depremlere Hatay'da yakalandı. Bağrıaçık 3 kızı ile birlikte enkaz altında kaldı. Kızları Selma Nur ve İnci enkazda can verdi. Halime Nuray 16 saat sonra, kızı İrem ise 132 saat sonra enkazdan kurtarıldı. Annenin sol kolu kızı İrem'in ise sol bacağı kurtarılamadı. İrem, protez bacağıyla hayatını sürdürürken, annesi Halime Nuray, defalarca kez ameliyat geçirdi.

Hatay'da tek dayanağı olan kızı İrem ile kendisine yeni bir hayat kurmaya çalışan Halime Nuray, biyonik kol taktırıp, kızına sarılacağı günü iple çekiyor. Bunun için de hayırseverler bir kampanya başlattı. Belli bir aşamaya gelen kampanyada, Nuray biyonik kolla çalışmalara başladı. Ancak Nuray'ın biyonik kol eklemi için de maddi desteğe ihtiyacı var. Yaklaşık 45 bin euroya (2 milyon lira) ihtiyacı olan Halime Nuray, "Dirsek eklemi için de maddi desteğe ihtiyacım var. Bu da tamamlanırsa İrem'e artık iki kolumla birlikte sarılabileceğim" dedi.