Kızıyla birlikte can verdi

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde baraj gölüne giren 2 çocuğunu kurtarmak isteyen baba ile kızı hayatını kaybederken, oğlu hastaneye kaldırıldı. Ailece piknik yapmak için Çatak Mahallesi'ne gelen ailenin kızı Esra K. ile oğlu Mehmet K. sıcaktan bunalarak baraj gölüne girdi. Bir süre sonra çocuklarının çırpınmaya başladığını gören Serdar K. (40), hemen suya atladı. Çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarılan Serdar K. ile çocukları, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak baba ile kızı kurtarılamadı.