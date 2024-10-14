KKTC’de keşfedilen canlı türüne Denktaş’ın adı verildi

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Okan Külköylüoğlu, KKTC'de keşfedilen 2 yeni canlı türünden birine KKTC'nin kurucusu ve ilk cumhurbaşkanı merhum Rauf Denktaş'ın adını verdi.Külköylüoğlu, 2022 yılında arazi çalışması gerçekleştirmek üzere yavru vatana gitti. Burada bilimsel yöntemlerle 80'den fazla sucul ortamdan örnekler toplandı. Örnekler üzerinde yapılan çalışmalar sonucu 2 yeni ostrakod (omurgasız ve mikroskobik kabuklu hayvan) türü keşfedildi."Eucypris lefkosaensis" ve "Eucypris denktasi" isimleriyle bilim literatürüne kazandırılan türlerden birine merhum Rauf Denktaş'ın adı verildi.