Klima bomba gibi patladı

İzmir'de taksicilik yapan Yusuf Akgün (30), geçen 23 Temmuz'da işe çıktı. Evde 5 aylık oğlu Poyraz ile birlikte kalan eşi Büşra Akgün (22) de havanın çok sıcak olması nedeniyle klimayı açtı. Ancak klima, bir süre sonra bomba gibi patladı. Patlamanın şiddetiyle odadaki mobilyalar, duvarlar ve televizyon zarar gördü. Çıkan yangın diğer odalara sıçramadan kontrol altına alınırken, şans eseri Büşra Akgün ile oğlu olayı yara almadan atlattı. SABAH'a konuşan Yusuf Akgün, "Eşim ve oğlum evdeyken 15 ay önce satın aldığım klimadan önce siyah duman çıkmaya başlamış.Daha sonra kıvılcımla beraber alev almış. Eşim o anda beni aradı. Yangını söndüremeyince, oğlumla beraber kendini odadan dışarı attılar. Yaşadığımız korku nedeniyle o günden beri evimize giremiyoruz" dedi. Klimanın 3 dakika içinde adeta bomba gibi patladığını söyleyen Akgün, "1.5 yıl daha garantisi vardı. Çıkan yangından dolayı evimizde 500 bin liralık maddi hasar meydana geldi. Firmayı aradım. Ancak yardımcı olmadılar. Hakkımı hukuki yollardan arayacağım" dedi.