Klima İşaretleri Anlamları - Klima Kumandasında Kar, Güneş, Damla İşareti Ne Anlama Gelir?

Klima kumandalarında yer alan semboller, cihazın farklı modlarını ifade eder ve doğru kullanıldığında hem konforu artırır hem de enerji tasarrufu sağlar. Kullanıcıların en çok merak ettiği işaretler arasında kar, güneş ve damla sembolleri bulunur. Klima işaretleri ne anlama gelir, kumandadaki kar, güneş ve damla simgeleri hangi modları ifade eder gibi sorular, klimadan maksimum verim alabilmek için oldukça önemlidir.

KLİMA İŞARETLERİ ANLAMLARI

Klima kumandalarındaki işaretler cihazın çalışma modunu gösterir. Kar tanesi soğutma, güneş ısıtma, damla nem alma, pervane fan, iki yönlü ok otomatik mod anlamına gelir. Oklar veya swing işareti hava yönlendirme, ay uyku modu, turbo/buz kristali hızlı soğutma-ısıtma, hoparlör üstü çizgi sessiz mod, kilit çocuk kilidi, yaprak enerji tasarrufu demektir. Ayrıca saat zaman ayarı, filtre uyarısı, Wi-Fi ve hava temizleme gibi simgeler de bulunabilir.

KLİMA KUMANDASINDA KAR, GÜNEŞ, DAMLA İŞARETİ NE ANLAMA GELİR?

Klima kumandasındaki işaretlerin anlamları şunlardır: