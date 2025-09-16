Kliplerinde uyuşturucuya özendiren 3 rapçiye iddianame

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü soruşturmalardan birini daha tamamladı. "Kerro" lakaplı Kerim Demir, "Gazi" lakaplı Ömür Gazi Yıldız ve "Timo" lakaplı Timur İlmaz isimli şarkıcıların seslendirdikleri ve aynı zamanda kliplerinde rol aldıkları "Come to İstanbul şarkısının uyuşturucu maddeye özendirdiğine yönelik ihbar üzerine soruşturma başlatıldı.

UYUŞTURUCUYA ÖZENDİRMEDEN TUTUKLANDILAR

Yapılan incelemeler neticesinde, söz konusu üç şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerden Kerim Demir ve Ömür Gazi Yıldız'ın tutuklanmasına, Timur İlmaz'ın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi. Soruşturma devam ederken, aynı platform üzerinde paylaşılan "Darmaduman" adlı şarkı ve klibin de aynı suçu oluşturduğu gerekçesiyle soruşturmaya dahil edildi.

İDDİANAME DÜZENLENDİ

Yürütülen soruşturma neticesinde şüpheliler Kerim Demir, Ömür Gazi Yıldız ve Timur İlmaz'ın iştirak halinde ve zincirleme biçimde "Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" suçundan iddianame düzenlendi. Şahısların yargılaması önümüzdeki günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlayacak.