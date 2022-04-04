Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli’de 1 haftada 25 kişi tutuklandı!
Giriş Tarihi: 4.4.2022 21:59 Son Güncelleme: 4.4.2022 23:15

Kocaeli’de 1 haftada 25 kişi tutuklandı!

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’de 1 haftada 25 kişi tutuklandı!

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabında yapmış olduğu paylaşımda, Kocaeli genelinde son bir hafta içinde gerçekleştirilen operasyon, uygulama ve denetimlere ait rakamları açıkladı. Açıklamada 1 hafta içerisinde yapılan operasyon ve denetimlerde 25 kişinin tutuklandığı öğrenildi.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabında "Halkımızın huzur ve güvenliğinin korunması ve sürdürülmesi için her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz İl Güvenlik ve Asayiş ve Koordinasyon Toplantısına katıldık.Terör örgütlerinin faaliyetleri, uyuşturucu ile mücadele, trafik konularını ele aldık." ifadeleri ile yapmış olduğu paylaşımlarda 28 Mart -3 Nisan 2022 tarihleri arasında Kocaeli genelinde yapılan kontrol ve denetimlere ait rakamları açıkladı. Vali Yavuz'un sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda son bir haftada Kocaeli'nde terörle mücadele kapsamında 4 operasyon düzenlendiği, bu operasyonlarda 5 kişinin gözaltına alındığı, yapılan işlemleri sonrası 7 kişi serbest kalırken, 1 kişinin tutuklandığı ifade edildi. Yavuz'un sosyal medya hesabında hazırlanan grafikler ile yapılan paylaşımında, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 6 operasyon düzenlendiği, bu operasyonlarda 8 kişinin gözaltına alındığı ve işlemleri sonrası serbest kaldığı belirtildi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE 9 TUTUKLAMA

Yavuz'un Uyuşturucu ile mücadele kapsamında açıkladığı rakamlarda ise son bir haftada düzenlenen 72 operasyonda, 104 kişinin gözaltına alındığı bu kişilerden 9'nun tutuklandığı, 95'nin ise işlemleri sonrası serbest bırakıldığı öğrenildi. Ayıca bu operasyonlarda 91 gram Bonzai, 216 gram Esrar, 60 gram Metamfetamin, 20 sentetik hap, 3 Ecstasy, 199 gram Skunk,6 kök Hint Keneviri ele geçirildiği belirtildi.

554 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ

Öte yandan güvenlik güçleri tarafından yapılan GBT kontrollerinde ise 482 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerden 464'nün işlemleri sonrası serbest kaldığı, 15'inin tutuklandığı, 3 kişinin ise işlemlerinin sürdüğü açıklandı. Yapılan denetimlerde 9 bin 360 aracın kontrol edildiği ve bu kontrollerde 554 aracın trafikten men edildiği, 72 sürücünün ise çeşitli nedenlerle sürücü belgelerine el konulduğu öğrenildi. Silah kontrolü kapsamında ise 20 tabanca, 20 kurusıkı, 2 av tüfeği ve 5 kesici delici alet ele geçirildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Böyle komşu düşman başına! '5 ay dayanabildim, Kafam yarıldı'
Eser Yenenler'in eşi Berfu Yenenler'in skandal ‘Ramazan’ paylaşımına tepki yağdı! "Komik değil, saygısızca"
Yavuz Ağıralioğlu, Meral Akşener ve İYİ Parti'ye ateş püskürdü: PKK-FETÖ ve HDP'liler zil takıp oynuyor...
Gümüş takımın peşine düştü! İmamoğlu kovdu savcılık akladı
Hasta yatağında ihanete uğramıştı! Ünlü oyuncu Burak Sergen gözlerden uzak aşk yaşadığı yeni sevgilisiyle ilk kez görüntüledi!
Son dakika haberi: Emekli ve memur zammı için yeni rakamlar geldi! Temmuz zam oranı ne kadar olacak?
Son dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti! İstifasını isteyen takımları tek tek açıkladı | Peki yeni başkan kim olacak?
Son dakika: Can Dündar'ın çifte kirli planı! İftiraya ortak ol sığınma hakkını al
Son dakika: FETÖ, takiyye rehberini güncelledi! Saç sakal uzatın enstrüman çalın spor giyinin...
Levent Gültekin, HALK TV’de Bayraktar SİHA’larını küçümsedi... Sosyal medyadan tepki yağdı
ARKADAŞINA GÖNDER
Kocaeli’de 1 haftada 25 kişi tutuklandı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA