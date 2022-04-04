Kocaeli’de 1 haftada 25 kişi tutuklandı!

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, sosyal medya hesabında "Halkımızın huzur ve güvenliğinin korunması ve sürdürülmesi için her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiğimiz İl Güvenlik ve Asayiş ve Koordinasyon Toplantısına katıldık.Terör örgütlerinin faaliyetleri, uyuşturucu ile mücadele, trafik konularını ele aldık." ifadeleri ile yapmış olduğu paylaşımlarda 28 Mart -3 Nisan 2022 tarihleri arasında Kocaeli genelinde yapılan kontrol ve denetimlere ait rakamları açıkladı. Vali Yavuz'un sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda son bir haftada Kocaeli'nde terörle mücadele kapsamında 4 operasyon düzenlendiği, bu operasyonlarda 5 kişinin gözaltına alındığı, yapılan işlemleri sonrası 7 kişi serbest kalırken, 1 kişinin tutuklandığı ifade edildi. Yavuz'un sosyal medya hesabında hazırlanan grafikler ile yapılan paylaşımında, kaçakçılıkla mücadele kapsamında 6 operasyon düzenlendiği, bu operasyonlarda 8 kişinin gözaltına alındığı ve işlemleri sonrası serbest kaldığı belirtildi.

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELEDE 9 TUTUKLAMA



Yavuz'un Uyuşturucu ile mücadele kapsamında açıkladığı rakamlarda ise son bir haftada düzenlenen 72 operasyonda, 104 kişinin gözaltına alındığı bu kişilerden 9'nun tutuklandığı, 95'nin ise işlemleri sonrası serbest bırakıldığı öğrenildi. Ayıca bu operasyonlarda 91 gram Bonzai, 216 gram Esrar, 60 gram Metamfetamin, 20 sentetik hap, 3 Ecstasy, 199 gram Skunk,6 kök Hint Keneviri ele geçirildiği belirtildi.

554 ARAÇ TRAFİKTEN MEN EDİLDİ



Öte yandan güvenlik güçleri tarafından yapılan GBT kontrollerinde ise 482 kişinin gözaltına alındığı, bu kişilerden 464'nün işlemleri sonrası serbest kaldığı, 15'inin tutuklandığı, 3 kişinin ise işlemlerinin sürdüğü açıklandı. Yapılan denetimlerde 9 bin 360 aracın kontrol edildiği ve bu kontrollerde 554 aracın trafikten men edildiği, 72 sürücünün ise çeşitli nedenlerle sürücü belgelerine el konulduğu öğrenildi. Silah kontrolü kapsamında ise 20 tabanca, 20 kurusıkı, 2 av tüfeği ve 5 kesici delici alet ele geçirildi.