Kocaeli’de ekmek bıçaklı vahşet! Tartıştığı karısını sokak ortasında katletti!

A.P.'nin yardım çağrıları üzerine apartman sakinleri olay yerine gelirken, şüpheli H.P ise olay yerinden uzaklaştı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içerisinde kalan A.P., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. A.P. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.