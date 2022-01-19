Kocaeli’de eşine önce ateş etmiş sonra bıçaklayarak öldürmüştü! Cani kocanın cezası belli oldu!





Sanık Hacı Osman T., Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmaya sanık SEGBİS ile bağlanırken avukatı ise salonda hazır bulundu. Savunma yapan sanık, "Çocuklarımın bana ihtiyacı var. Bir çocuğumum askerlik vakti geldi, diğeri ise evlenme vakti geldi. Her ikisi de benim cezaevinden çıkmamı bekliyor. 9 yıldır tutukluyum, benim babalık vazifelerim bitmiş değil. Büyük sorumluluklarım var. Memuriyetimi kaybettim, sözün bittiği yerdeyim. Keşke öyle bir şey olmasaydı, takdiri ilahi" dedi.