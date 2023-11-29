Kocaeli’de feci kaza: İşçi servisi devrildi! 1’i ağır 9 yaralı var...

Kazada sürücü ile birlikte araçta bulunan 9 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan 1'inin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı...