SON DAKİKA…. Kocaeli’deki özel okulda 6 öğrenciye cinsel istismar: Sapık öğretmenin cezası belli oldu!

OKUL ÖĞRETMENLERİ OLAYI AYDINLATAN DETAYLAR VERDİ

Tanık öğretmenlerin ifadelerinde sanığın çocuklara karşı baskıcı ve agresif tavırlar sergilediği, erkek öğrencilere fiziksel baskı uyguladığı, kız öğrencilere ise özel ilgi gösterdiğinin aktarıldığı belirtildi. Öğretmenler, sanığın koridorda öğrencileri kucağına aldığı, öğretmenler odasına gitmekten kaçındığı ve çocuklarla yalnız kalmak için sınıf camlarını kapattığını ifade etti. Mağdur avukatları ayrıca sınıfta bulunan iç çamaşırı ve peçetenin suçun işlendiğini gösteren önemli deliller olduğunu belirterek her bir mağdur için ayrı ceza talep etti.