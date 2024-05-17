Kocaeli’de yangın faciası: 7 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Kocaeli'nin İzmit İlçesi Yeni Mahalle Radar Caddesi'nde bulunan 3 katlı binanın 2. katında anne S.D. ile çocukları Hazal D. (7) ve M.D. (5) dairede bulunduğu esnada bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Alevlerin hızla büyümesiyle birlikte, anne S.D. iki çocuğunu dışarı çıkarmayı başardı ancak 7 yaşındaki Hazal D. alevler arasında mahsur kaldı.

Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri dar alanda yangına ulaşmakta zorluk çekti ancak hortumları birleştirerek yangını kontrol altına aldı. Dumandan etkilenen anne S.D. ve iki çocuğu sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere sevk edildi.

CANSIZ BEDENİ RANZANIN ARKASINDA BULUNDU

Yangının söndürülmesinin ardından yapılan kontrollerde, 7 yaşındaki Hazal D.'nin ranzanın arkasında yanmış cansız bedeni bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri yangının çıktığı dairede ve caddede detaylı incelemelerde bulundu. Ayrıca anne S.D.'nin hamile olduğu ve baba F.D.'nin yangın esnasında işte olduğu bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.