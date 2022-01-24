Haberler Yaşam Haberleri Kocaeli'de yolcu otobüsünde 100 kiloya yakın eroin ele geçirildi!
Giriş Tarihi: 24.1.2022 22:37

Kocaeli'de yolcu otobüsünde 100 kiloya yakın eroin ele geçirildi!

AA
Kocaeli’de yolcu otobüsünde 100 kiloya yakın eroin ele geçirildi!

Kocaeli'de polis ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde yapılan aramada 98 kilo 400 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında TEM Otoyolu'nda durdurulan yolcu otobüsünde narkotik köpeği "Rex" ile arama yapıldı.

Aramada arka tekerlek ile koltuk arası bölmeye gizlenmiş 160 paket halinde 98 kilo 400 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Türk polisinin, aziz milletinin huzuru için her koşulda mücadelesini sürdürdüğünü belirtti.

Tipioğlu, "Bugün ağır kış altında durdurdukları araçta 98 kilo 400 gram eroin yakalayan arkadaşlarımı ve narkotik köpeğimiz Rex'i kutluyorum. Elinize, emeğinize sağlık. Ayağınıza taş değmesin." ifadelerini kullandı.

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Kocaeli'de yolcu otobüsünde 100 kiloya yakın eroin ele geçirildi!
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