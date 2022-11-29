Kocaeli’nde binaların yüzde 45’i riskli

İnşaat Mühendisleri Odası Kocaeli Şube Başkanı Ali Akgün, Kocaeli'deki 305 bin civarındaki binanın 140 bininin 1999'dati 17 Ağustos Gölcük ve 12 Kasım Düzce depremlerinden önce yapıldığını belirterek uyarılarda bulundu. İki büyük depremden önce inşa edilen yapı stokunun yüzde 45 gibi büyük bölümünü oluşturduğunu aktaran Akgün, mühendisler tarafından incelenip, gerekli görülmesi durumunda güçlendirilmesi gerektiğini belirtti. Depremden önce inşa edilen binaların risk teşkil ettiğini anlatan Ali Akgün, "Kocaeli'deki binaların yapı stoku 2000 yılı öncesi inşa edilen yapıların sayısının 140 bin civarında olduğunu biliyoruz. Şu anda günümüzde toplamda yapılan bina sayısı 305 bin civarında. Yani bunların yüzde 55'lik bir kısmı depremden sonra getirilen prosedürlere uymuş, mühendislik hizmeti almış, depreme dayanıklı yapılar olduğunu söyleyebiliriz. Depremden önce inşa edilen yüzde 45'lik bölümdeki yapılarla ilgili elimizde bir veri yok. Bu yüzde 45 oranındaki yapılar, 1999 yılında yaşanan hem 17 Ağustos Gölcük hem de 12 Kasım Düzce depremlerinde performans göstermiş binalar. Bunların olası bir depremde risk teşkil edeceğini düşünüyoruz" diye konuştu. DHAKOCAELİ'DEKİyapı stoku hakkında bilgiler veren Akgün şunları söyledi: "Günümüzdeki olası yeni bir depremde ayakta kalmaları durumuyla ilgili bir mühendislik çalışması yapılabilir. 1999 depreminden sonra birçok ağır hasarlı binamız vardı. Bu binalar yıllar içinde yıkıldı. Şu anda elimizdeki verilere göre 9 adet ağır hasarlı binamız bulunuyor. Bazılarının içinde oturanlar bile var."