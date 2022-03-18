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Giriş Tarihi: 18.3.2022 23:09 Son Güncelleme: 19.3.2022 01:19

Kocaeli’nde terör operasyonu: 12 gözaltı

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’nde terör operasyonu: 12 gözaltı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından alınan duyum ve yapılan istihbari çalışmalar sonucu,  PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi oldukları değerlendirilen 12 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Ekipleri tarafından, alınan duyum ve yapılan istihbarı çalışmalar sonucu PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyesi oldukları, örgüt adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 12 kişi, sabah saatlerinde yapılan eş zamanlı operasyon ile yakalandı. Yabancı uyruklu kişilerin ev ve üst aramalarında ise çok sayıda dijital materyale el konulduğu öğrenildi. Şüphelilerin emniyette devam eden sorguları sonrası Kocaeli Adliyesine sevk edilmeleri bekleniyor.

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Kocaeli’nde terör operasyonu: 12 gözaltı
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