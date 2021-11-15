Kocaeli’ndeki kazada şok detaylar! 5 kişi ölmüştü!



'DENETİM OLSAYDI BU ARAÇ ORADA ÇALIMAYACAKTI'



İnsan faktörünün önemli olduğunu ifade eden Taşçı, "Burada insan faktörü var. Bu araba korsan servis aracı olmasaydı, bu araç 2014-2015 model olsaydı, tüm evrakları da olmuş olsaydı aynı şoför üzerinde olduğu için aynı kaza olacaktı. Bu iş arabayla, yaşla alakalı değil, burada insan faktörü var. Bizim önce herkesi eğitmemiz lazım. Bu denetimlere gelince okul müdürleri denetlemiş olsaydı bu araç orada çalışmayacaktı. Hem modelden hem de okul taşıtı olmadığı için çalışmayacaktı. SRC olayları okul servislerinde var. Personel servisinde yok. Bu araba zaten personel servisi okul taşıtı değil. Zaten olmaması ve o şoförün bu aracı kullanmaması gerekir" diye konuştu.





ŞOFÖRÜN BELGELERİ YOK



Taşçı aracın uygun olmadığını belirterek, "2004 model okula uygun değil. Şoförü uygun değil. SRC ve belgesi yok. Okul servisi yapan arabalarda 26 yaşından büyük olacaksın. Psiko teknik, SRC belgesi olacak ve bu arkadaşta bu belgeler yoktu. Bu ülkenin geleceğini taşıyoruz. Bunlar büyük insan gibi değildir hatalarımızı söyleyemezler. Biz önce kendimize çeki düzen vereceğiz. Evrakla bitmiyor bu iş. İnsan kendini denetlediğinde sorumluluk aldığında bu kazalar olmaz." dedi.



SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR



Bazı öğrenci velileri, okul yönetimi, servisi işleten firma ve sürücüden şikayetçi olacaklarını belirtti. Kazayla ilgili soruşturma devam ederken, sürücünün tedavisine Gebze dışında başka bir hastanede tedavi edildiğini ve tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.