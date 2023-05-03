Kocaeli’ndeki zincirleme kazada baba ve kızı yaralandı

Kandıra İlçesi, Ağva yolu üzeri Uğümce Yunuslar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında, T.K. İdaresindeki 06 GA 4581 plakalı hafriyat kamyonu ile henüz sürücüsünin ismi öğrenilemeyen 06 GA 4522 plakalı kamyon ve karşı istikametten gelen Ersin S., hakimiyetindeki 41 EB 425 plakalı panelvan araç birbirleri ile çarpıştı.

Kazaya karışan 06 GA 4522 plakalı kamyon, durmadan olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı ile kısa sürede olay yerine Jandarma , İtfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler panelvan araçta sıkışan Ersin S., ve 5 yaşında olduğu öğrenilen Zeynep S.'yi kurtarmak amacıyla çalışma başlattı.

Yapılan çalışmalar ile kurtarılan baba ile kız, olay yerinde yapılan ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 5 yaşındaki kızın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, jandarma kazaya karışan ve olay yerinden kaçak kamyoneti ve sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.