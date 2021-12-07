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Giriş Tarihi: 7.12.2021 10:46 Son Güncelleme: 7.12.2021 10:48

Kocaeli’nin haftalık korona karnesi belli oldu! 16 karantina ihlali, 4 iş yerine ceza

ABBAS ÇAKAR
Kocaeli’nin haftalık korona karnesi belli oldu! 16 karantina ihlali, 4 iş yerine ceza

Kocaeli Valiliği tarafından, Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen denetim ve sağlanan hizmetlere ait son bir haftalık rakamlar açıklandı. Yapılan yazılı açıklamada son bir haftada 16 kişinin karantina ihlali yaptığı, tedbirlere uymayan 4 iş yerine idari ceza uygulandığı belirtildi.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında, Kocaeli genelinde son bir haftada verilen hizmet ve gerçekleştirilen denetimlere ait rakamlar, Kocaeli Valiliği tarafından açıklandı. Yapılan yazılı açıklamada, 30 Kasım ile 5 Aralık 2021 tarihleri arasında Vefa Sosyal Destek Guruplarınca toplam 5 bin 583 kişinin talebi karşılandığı, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan toplam 10 bin 28 kişiye evde bakım ve sağlık hizmeti verildiği ifade edildi. Ayrıca 112, 155, 156 ve diğer kurumlar ile oluşturulan iletişim hatları üzerinden gelen 66 talebin karşılandığı belirtildi.

68 BİN 240 KİŞİYE KİMLİK SORGULAMASI YAPILDI

Emniyet ve Jandarma birimlerince son bir haftada yapılan denetimlerde ise 49 bin 155 araç kontrol edilirken, 68 bin 240 kişiye kimlik kontrolü yapıldığı öğrenildi. Bu denetim ve kontrollerde Zorunlu karantina yasağını ihlal eden 13 kişiye idari ve 3 kişiye de adli işlem yapıldığı, iş yerlerinde yapılan denetimlerde ise Covid-19 tedbirlerine uymayan 4 iş yerine idari ceza uygulandığı belirtildi.

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Kocaeli’nin haftalık korona karnesi belli oldu! 16 karantina ihlali, 4 iş yerine ceza
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