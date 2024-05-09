Kocaoğlan Erciyes’in eteklerinde

Kayseri'de Erciyes Dağı'nın eteklerindeki orta seki ormanlarında öncesi-sonrası fotoğraf çalışması yapan çiftçi Ömer Dede, bir boz ayıyı da fotoğrafladı. Kayseri'de çiftçilik yapan Ömer Dede, Erciyes Dağı'nın kuzeyinde kavak ormanlarının bulunduğu orta seki bölgesinde yaz, kış, ilkbahar ve sonbahar aylarında aynı noktadan öncesi-sonrası fotoğrafı çekmeye gidince, bir boz ayı ile karşılaştı. Dede, adeta kendisine poz veren boz ayıyı fotoğrafladı. Boz ayının bir süre ormanda gezindikten sonra gözden kaybolduğunu belirten Ömer Dede, "Kış çekimlerinin ardından aynı noktalardan ilkbahar çekimleri yapmak için orta sekiye gidince, kadraja boz ayı girdi. Boz ayının orta sekide görülmesi bölgede çiftçilik yapanları tedirgin etti. İnşallah buradaki misafirliği uzun sürmez" dedi.