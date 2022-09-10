Kocası tarafından vahşice katledilen Arzu Ar’ın cenazesinde boğazları düğümleyen anlar: Anne bizi bırakma, biz sensiz duramayız

Bartın'da, cezaevinden tahliye olan eşi Metin Ar (49) tarafından bıçaklanan Arzu Ar'ın (33) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Annelerinin tabutuna sarılan kızları, 'Anne bizi bırakma, gitme ne olur; biz sensiz duramayız' diyerek ağladı.