Haberler Yaşam Haberleri Kocası tarafından vahşice katledilen Arzu Ar'ın cenazesinde boğazları düğümleyen anlar: Anne bizi bırakma, biz sensiz duramayız
Giriş Tarihi: 10.9.2022 16:25 Son Güncelleme: 10.9.2022 16:26

Kocası tarafından vahşice katledilen Arzu Ar'ın cenazesinde boğazları düğümleyen anlar: Anne bizi bırakma, biz sensiz duramayız

Bartın’da, cezaevinden tahliye olan eşi Metin Ar, tarafından bıçaklanan Arzu Ar'ın cenazesinde çocukları gözyaşlarına boğuldu. Annesinin tabutuna sarılan Cemre ve Alara, "Anne bizi bırakma, gitme ne olur; biz sensiz duramayız" diye feryat etti. Çocukların feryatları boğazları düğümledi.

DHA
Kocası tarafından vahşice katledilen Arzu Ar’ın cenazesinde boğazları düğümleyen anlar: Anne bizi bırakma, biz sensiz duramayız

Bartın'da, cezaevinden tahliye olan eşi Metin Ar (49) tarafından bıçaklanan Arzu Ar'ın (33) cenazesi, gözyaşlarıyla toprağa verildi. Annelerinin tabutuna sarılan kızları, 'Anne bizi bırakma, gitme ne olur; biz sensiz duramayız' diyerek ağladı.

Hendekyanı Caddesi'nde, dün sabah saatlerinde meydana gelen olayda, çarşamba günü adli kontrol şartı ve konutta infaz şartı ile tahliye edilen Metin Ar, boşanma aşamasındaki eşi Arzu Ar'ı kızları Cemre Ar'ın (10) gözü önünde 10 yerinden bıçaklayarak öldürdü.

Çevredekiler, darbettikleri Metin Ar'ı etkisiz hale getirdi. Aldığı darbelerle yaralanan Ar, Bartın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Eşine yönelik 'cinsel saldırı', 'yaralama' ve 'tehdit' suçlarından 8 ay cezaevinde kalan Ar, tedavisinin ardından adliyeye sevk edilecek.

YÜREKLERİ DAĞLADI: ANNE BİZİ BIRAKMA

Arzu Ar'ın cenazesi ise bu sabah Bartın Devlet Hastanesi'nin morgundan alınarak, Geriş köyündeki babası Mehmet Çınar'ın evinin önüne getirildi. Burada dualar okunurken, Arzu Ar'ın çocukları Cemre ve Alara (7), annelerinin tabutuna sarıldı.

Çocuklar, cenazede 'Anne bizi bırakma, gitme ne olur; biz sensiz duramayız' diyerek gözyaşı döktü. Arzu Ar'ın cenazesi, Geriş Camii'nde kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Kocası tarafından vahşice katledilen Arzu Ar'ın cenazesinde boğazları düğümleyen anlar: Anne bizi bırakma, biz sensiz duramayız
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA