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Giriş Tarihi: 24.3.2022

Kocasını öldüren kadına ‘meşru müdafaa’dan tahliye

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Kocasını öldüren kadına ‘meşru müdafaa’dan tahliye

Adana’da, 47 yıldır şiddet gördüğü eşini bıçaklayarak öldüren 65 yaşındaki Öznur Gülten Efeoğulları, ceza almadan tahliye edildi

Adana'da şiddet gördüğü eşi Osman Efeoğulları'nı aralarında çıkan kavgada bıçaklayarak öldüren Öznur Gülten Efeoğulları, serbest bırakıldı. Kozan'daki olay, geçen 19 Ekim'de yaşandı. Eve alkollü gelen Osman Efeoğulları (69), yüksek seste müzik dinlemeye başladı. Dikiş öğretmeni olan eşi Öznur Gülten Efeoğulları (65) müziğin sesini kısmasını istediğinde aralarında tartışma çıktı. Bunun üzerine Osman Efeoğulları, eşini dövüp bıçakla saldırdı. Bu sırada yere düşen bıçağı alan 4 çocuk annesi Öznur Gülten Efeoğulları, eşini bıçakladı. Hastaneye kaldırılan Osman Efeoğulları, kurtarılamadı.

'47 YIL BOYUNCA ÇİLE ÇEKTİM'
Tutuklanan Öznur Gülten Efeoğulları, önceki gün Kozan Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasında, "47 yıldır eşimden şiddet gördüm ve eziyet çektim. Üstelik, sürekli alkol alıp kumar oynuyordu. Boşanmak istediğimde başıma silah dayayıp ölümle tehdit etti. Onu öldürmek isteseydim, beni dövüp yattığı zaman yapardım" dedi. Mahkeme heyeti, 4 çocuğu ve kayınpederi Ziya Efeoğulları'nın şikâyetçi olmadığı Öznur Gülten Efeoğulları'nı, TCK'nın 27/2 maddesi gereğince "eylemin meşru müdafaa şartları içinde geçekleşmesi" nedeniyle ceza vermeyerek tahliye etti.

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Kocasını öldüren kadına ‘meşru müdafaa’dan tahliye
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