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Giriş Tarihi: 20.7.2022

Kocasının borcu için eşini arayan şirkete ceza

Bir telekomünikasyon şirketi, bir kişinin borcuyla ilgili durumu eşi ve kardeşine SMS ile bildirdi. KVKK, bunu kişisel verilerin korunmasına aykırı bularak şirkete 50 bin TL ceza kesti

BARIŞ ŞİMŞEK BARIŞ ŞİMŞEK
Kocasının borcu için eşini arayan şirkete ceza
Bir vatandaşın telekomünikasyon şirketine olan borcu nedeniyle, eşi ve kardeşinin alacaklı yönetim şirketi tarafından aranması, Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nu (KVKK) harekete geçirdi. KVKK, verileri işleyen şirketi affetmedi. Şikâyet dilekçesine göre, borçlu kişinin eşi ve kardeşine alacaklı yönetim şirketi tarafından SMS gönderildi. Mesajda, borçlunun telekomünikasyon şirketine olan borcunun süresinin dolacağı ve ödenmemesi halinde icra işlemlerine başlanacağı bildirildi. Borçlu da kişisel verilerinin ifşa edildiğini belirterek şirkete dilekçe yazdı. Şirket, borçlunun eşini arayarak durumu sordu. "Kocasına ait şahsi bilgilerin neden kocasının telefonuna gönderilmediğini" soran borçlunun eşine, kendi numarasının da dolaylı yollardan bulunduğu söylendi. Başlatılan incelemede, alacaklı şirketin söz konusu telefon numaralarından çağrı merkezlerinin aranması nedeniyle, sistem tarafından ilgili kişi olarak otomatik kaydedildiği ve sistem tarafından yine otomatik olarak SMS gönderimi gerçekleştirildiği savunuldu. Ek olarak, çağrı merkezini arayan kişilerin ilgili kişi olup olmadığı tespit edilemediğinden, ilgili kişi sıfatıyla arandıkları telefon numaralarına işlem yapıldığı ifade edildi.




KVKK 50 BİN LİRA CEZA KESTİ
Şikâyet ve savunmayı inceleyen KVKK, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmesini önlemek amacıyla uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınmadığı gerekçesiyle 50 bin lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca bilgi almak amacıyla arayan kişilerin telefon numaralarının otomatik olarak borcu olan kişilerin iletişim bilgileri olarak kaydedilmesi uygulamasına son verilmesine karar verildi.

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Kocasının borcu için eşini arayan şirkete ceza
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