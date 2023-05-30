Kod adı ‘Taner Sezgin’

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, İsrail İstihbarat Servisi Mossad'ın Türkiye'de oluşturduğu 15 kişilik yeni casusluk şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyonla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Casusluk hücresi lideri özel dedektif Selçuk Küçükkaya ve yardımcısı Musa Kuş'un tutuklu olduğu hücrede, hakkında gözaltı kararı çıkarılan 13 şüpheliden 11'i yakalandı. 11 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sorgulanan 11 şüpheliden 4'ü tutuklama istemiyle İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edildi. 7'si ise savcılık sorgusunun ardından serbest kaldı. 2 şüphelinin ise halen firari olduğu öğrenildi.İran'la ticari ilişkisi bulunan 1 şirket ve 23 şahsı takip eden hücre lideri Selçuk Küçükkaya'nın Mossad'a 2018-2022 yılları arasında çalıştığı saptandı. Kod adının "Taner Sezgin" olduğu belirlenen Küçükkaya'nın ekibiyle Türkiye'de oturan hedef şahısların zararına topladıkları gizli mahiyetli bilgileri temin ederek siyasal casusluk suçunu işledikleri saptandı.Gözaltına alınan 11 şüpheliden Cenk B., Emre B., Cengiz Ç. ve Ayhan Ş., "'devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçundan tutuklandı. Soruşturma kapsamında böylece 15 kişilik hücrenin lideri Selçuk Küçükkaya da dahil olmak üzere toplam tutuklu sayısı 6'ya yükseldi.