“Kökler” sergisi Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde açıldı

"GAZİANTEP'TE BU KEZ GÖRSEL LEZZETLE BULUŞTUK"

Sergi açılış töreninde konuşan Reyhan Kalyoncu, "Bundan tam 999 Gün önce, İstanbul'da, kültür ve sanata ev sahipliği yapacak Kalyon Kültür'ü açtık. İlk sergimiz, Sayı Ahmet Polat' in "Kökler" isimli sergisiydi. Değerli konuklarımız geçen bu 999 günün ardından bugün Gazi şehrimizde, bir Gazianteplinin sunduğu görsel lezzetle buluşuyoruz. Ünlü fotoğraf sanatçımız Ara Güler'in dediği gibi 'Yaşam size verilmiş boş bir film. Her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın' işte sizler bugün ve bu anda, bu sergiyle tam da bunu yapıyorsunuz. Sanatçı, küratör ve araştırmacı Ahmet Polat, bizim yüz akımız. Aldığı uluslararası ödüller, önemli müzelerde açtığı sergiler sadece kendisini değil hepimizi gururlandırıyor. 'Kökler' sergisiyle bizi; kimlik, köken ve mirasla buluşturuyor. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.



"KÖKLERİMİZİ GÜÇLENDİRMEYİ HATIRLATAN SERGİ İÇİN MİNNETTARIZ"

HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli de kültüre ve sanata dair birçok etkinliğe başarı ile imza atan Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde çok anlamlı bir serginin açılışını gerçekleştirmekten büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "köklerimizi, aile ve akrabalık bağlarımızı hiçbir zaman unutmamayı ve güçlendirmeyi bize hatırlatan ve öğütleyen bu fotoğrafları bizlerle paylaşan değerli sanatçımıza ve serginin düzenlenmesinde emeği geçenlere minnettarız" dedi.