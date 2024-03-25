Kökten ’’Anjiyo merkezi hizmete başladı’’

Fethiye Devlet Hastanesi'nde hizmete giren anjiyo ünitesinde 3 hasta tedavi edildi. Fethiye Kaymakamı İsmail Hakkı Ertaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten Kökten, Fethiye Devlet Hastanesi Başhakemi Uzman Dr. Yavuz Okulu, ilçe yöneticileri, ilçe eski başkanları ve belediye meclis üyesi adayları hastalara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Tedavi gören hastalara çiçek takdim edilip, geçmiş olsun temennisinde bulunuldu.

Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten yaptığı açıklamada, "Fethiye Devlet Hastanesi anjiyo ünitesinde tedavi olan 3 hastamızı ziyaret ettim. Böyle önemli bir tedavinin hastanemizde yapılıyor olması bizleri mutlu etti. Geçtiğimiz süreçte hastalarımız bu tedavi için şehir dışına gitmek zorunda kalıyordu. Artık bu hizmet ilçemizde veriliyor. Tüm hastalarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.