Kökten: Esnafımızın sorunlarını yerinde dinledik

Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten çarşı esnafını ziyaret etti. AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz'ün de eşlik ettiği gezi programına AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Murat Çağlar Ayıkol, Belediye Meclis Üyesi Adayları ve çok sayıda partili katıldı. Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, esnaf ziyaretlerine belediye pasajından başladı daha sonra buradan balık halinede geçti.

Balık halinin üzerinin kapatılmasını isteyen esnaflara; bu projenin programlarında olduğunu belirten Başkan Adayı Kökten; Fethiye'nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde de bulundu. Ziyaretlerinde yoğun bir ilgi ile karşılandığını belirten Kökten, teveccüh gösteren herkese teşekkürlerini sundu. Saha çalışmasında halktan gördüğü ilgiden memnun olduğunu belirten, Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, Fethiye için yola çıktıklarının altını çizdi.

KÖKTEN "ÇARŞI ESNAFIM İÇİN PROJELERİMİZ HAZIR"

Kökten yaptığı açıklamada "Bugün Fethiye ve şehir merkezi ve balık pazarı esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Esnaflarımızın isteklerini yerinde dinliyoruz. Balık pazarı esnaflarımızı da ziyaret ettik. Balık pazarı esnafımız pazarın üstünün kapatılmasını istiyor. Esnafımıza bu isteklerinin projelerimiz arasında var olduğu belirterek bilgi verdik" diye konuştu. Talepleri dinleyip projelerini anlattığını ifade eden Başkan Adayı Kökten, Fethiye'nin kronikleşen sorunlarını çözüme kavuşturacaklarının sözünü verdi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz yaptığı açıklamada, "Bu dönem yerel seçimlerin güzel bir şekilde sonuçlanacağına inanıyorum. Fethiye hak ettiği hizmetleri alacaktır. Seçim sürecinde belirlenen program doğrultusunda tüm ilçeleri dolaşıyorum. Muhammet başkan seçimi kazandığı takdirde sürekli kendisiyle iletişim halinde olacağım. Ankara, büyükşehir ve ilçe belediyesi koordinesinde tüm problemler çözülecek. Fethiye ve hizmet için varız" dedi.