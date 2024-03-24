Kökten "Fethiye'nin kaybedecek bir beş yılı daha yok"

Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan Adayı Muahmmet Kökten'in Çiftlik halk buluşmasına yoğun bir katılım oldu..Çiftlik, Kargı ve Yanıklar mahalle sakinlerininde katıldığı halk buluşmasında konuşan Kökten, sorunları bildiğini belirterek, "Bu sorunları çözmek için geliyoruz" diye konuştu. Öte yandan halk buluşmasına AK Parti Fethiye Belediye Başkan aday adayı olan isimlerde katılarak, Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten için destek istediler.

Halk buluşmasına önceki dönem AK Parti Milletvekilleri Hasan Özyer, AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, önceki dönem Aile Sosyal Politikalar Bakanı ve Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Murat Çağlar Ayıkol, MHP Fethiye İlçe Başkanı Abdülkadir Tekin, Aday adayları Turgay Öztürk, Özay Karagöz, Salih Eroğlu, Mehmet Hikmet Selçuk, Keramettin Yılmaz, Mehmet Göksu, önceki dönem ilçe başkanı Arif Bozyel bölge mahalle Mahalle Muhatarları, Fethiye Ülkü Ocakları Başkaı Oğuzhan Teke, Meclis Üyesi adayları ve çok sayıda partili katıldı.

ÇAY "ADAYIMIZ MUHAMMET KÖKTEN"

Gece de ilk söz alan bölgenin Meclis Üyesi Adayı Cengiz Çay, "Fethiye'den genç ve dinamik bir arkadaşımız olan Muhammet Kökten Cumhur İttifakı'nın adayı oldu. İnşallah sizlerinde desteği ile 31 Mart tarihinde bu coşkunun devem edeceğini düşünüyorum" diye konuştu.

KÖKTEN "SORUNLARI BİLİYORUZ"

Cumhur İttifakı Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten halk buluşmasında yaptığı konuşmada, "Karagedik'te yaşanan trafo eksikliği ile ilgili elektrik kesintileri için Aydem ile görüştük bu sorunu en kısa zamanda çözeceğiz. Herkes trafik sorununu dile getiriyor üç ayrı noktaya yapacak olduğumuz otoparklar ile bu sorunu kesin çözüme kavuşturacağız. Aslında Fethiye'ye genel olarak baktığımızda bir çok ilden daha büyük ancak büyük bir köy olarak kaldık. Mesire alanları ile ilgili isteğiniz bizim için bir proje bile değil, göreve gelir gelmez hemen çözeceğiz. Fethiye'nin sorunlarının çözümü için merkezi hükumetin desteğine ihtiyacımız var. Başka türlü sorunların çözülmesi mümkün değil. Her gittiğimiz yerde Fethiye'nin il olması soruluyor. Sizlerinde bildiği gibi Ankara'da Genel Başkanımız Devlet Bahçeli ile 4 saat süren bir görüşme yaptım. Konu Fethiye'nin olmasıydı. Sayın Genel Başkanımızın 100 il, bin ilçe projesi var. Ancak Türkiye'de illere 19 tane daha ilçe eklenerek il olacak. Fakat il olmak için müracaat eden 27 tane ilçe var. Bunun 19 tanesi il olacak. Fethiye'nin sorunlarının çözümü için artık yapılması gereken Fethiye'de Cumhur ittifakının göreve gelmesidir. Bölgenin sorunları oldukça birikmiş heyecanımız var. Bu sorunları kökten çözmek için geliyoruz. Bölgenin imar ile ilgili sorunlarını biliyorum. Göreve gelir gelmez hayata geçirecek olduğumuz imar planı çalışması ile yol ve kanalizasyon sorunlarını çözeceğiz. Çevre yolunda battı çıktı yaparak trafik kazalarının önüne geçeceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmasına devem eden Başkan Adayı Muhammet Kökten, "Bütüncül imar planı çalışması ile sizlerin bu isteğini yerine getireceğiz. Biliyorsunuz 2025 yılında bölgemizden doğal gaz boru hattı geçecek. Eğer biz imar planımızı hayata geçiremez isek Fethiye'nin neredeyse yüzde 75'i bu hizmetten faydalanamayacak. Bizler sizlere efendilik yapmaya değil hizmet yapmaya geliyoruz" dedi.

AKÇA "CUMHURBAŞKANIMIZ FETHİYE'Yİ ÇOK İSTİYOR"

AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça ise yaptığı konuşmada Fethiye'nin her genel seçimde AK Parti'ye destek verdiğini belirterek, "Ancak yerel seçimlerde başarılı olamadık. Ben bu seçimde başarılı olacağımızı düşünüyorum. Cumhurbaşkanımız bize her gittiğimiz Fethiye'yi soruyor. Hem büyükşehir de, hemde Fethiye'de değişimin zamanı geldi de geçti. Artık 31 Mart'ta seçimi kazanmamız gerekiyor" diye konuştu.

OTGÖZ "FETHİYE'Yİ İKTİDAR İLE BULUŞTURALIM"

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz ise yaptığı konuşmada, "Seçime 8 gün kaldı. Önümüzdeki 5 yılı kaybedersek Fethiye'nin sorunları çözülmeyecek bir hal alır. Cumhurbaşkanımız Fethiye'yi çok istiyor. Biz Muhammet Kökten'in projeleri için çalışmaya hazırız. Artık Fethiye'yi iktidar ile buluşturalım" diye söyledi.

KAYA "CUMHUR İTTİFAK'IN KAZANACAĞINA İNANIYORUM"

Önceki dönem Aile Sosyal Politikalar Bakanı ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Bugün AK Parti Fethiye Belediye başkan aday adayı olan tüm arkadaşlarımız aramızdalar. Birlik ve beraberlik içindeyiz. 31 Mart seçimleri için sizlere teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın selamlarını getirdim. Ben Fethiye'de Cumhur İttifak'ın kazanacağına inanıyorum. Fethiye yerel hizmetler açısından çok geride kaldı. Ben artık sizin hizmet diyeceğinizi düşünüyorum" dedi.