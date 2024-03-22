Kökten: Kayaköy’ün sorunlarını biliyorum

Yoğun katılımın olduğu programa AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, AK Parti Fethiye İlçe Başkanı Murat Çağlar Ayıkol, geçmiş dönem Ölüdeniz Belde Belediye Başkanı Keramettin Yılmaz, Kayaköy Mahalle Muhtarı Metin Ekiz, ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyesi adayları ve partililer katıldı. Kayaköy'ün sorunlarını yakından bildiğini belirten Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, tüm sorunları en kısa sürede çözeceklerinin altını çizdi. Kuyu başında vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılanan Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten, Kayaköy'ü hak ettiği noktalara taşıyacaklarını vurguladı. Muhtar ve muhtar adaylarının taleplerini de dinleyen Başkan Adayı Kökten, bölgeye yönelik yapılacak çalışmalar hakkında bilgiler aktardı.

KÖKTEN: BURAYA HİÇBİR ZAMAN HİZMET GELMEDİ DİYEBİLİRİZ

Cumhur İttifakı MHP Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten konuşmasında, "Burada yaşadığım için Kayaköy'ün sorunlarını biliyorum. Mahallemizin sorunları belli. Aslında neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Elektrik, su, imar, yapılaşma, spor sahası. Buraya hiçbir zaman hizmet gelmedi diyebiliriz. Göreve seçildiğim takdirde önümüzdeki 5 yılda Kayaköy hizmet görecek. Tüm sorunları çözeceğiz ve Kayaköy'ü hak ettiği yere taşıyacağız. Düğün salonu ve spor sahasını imar planı geçer geçmez yapacağız. Yapılaşmanın artmasından dolayı trafo yetersiz kalıyor. Bununla ilgili girişimlere başlandı. Kıdrak boru hattının yenilenmesi gerekiyor. Biliyorsunuz Kıdrak' tan Ovacık'a çıkan suyun artanı da buraya geliyor. Buraya direk gelen bir su hattı yok. Bunun için de Kayaköy'ün altyapı sorunlarının giderilmesi gerekiyor. Geldiğimiz ilk günden itibaren inşallah bu sorunu da birlikte çözeceğiz. Bölgemizin yola ihtiyacı var. Her şeyi şikayet ederek veya istemeyerek bir yere gelemiyoruz. Önümüzdeki süreçte birlikte karar vererek, Ölüdeniz-Ovacık arasında buraya ulaşım sağlayan yolda düzenlemeler yapalım. Kayaköy hak ettiği değeri görmüyor " diye konuştu.

KERAMETTİN YILMAZ: BU DÖNEM BİZİM DÖNEMİMİZ OLSUN

Geçmiş dönem Ölüdeniz Belde Belediye Başkanı Keramettin Yılmaz, "Belediye başkan adayımıza ve milletvekillerimize güveniyoruz. Bu bölgede yaşadığım için Kayaköy'ün sorunlarını yakından biliyorum. 10 yıl Ölüdeniz belediye başkanlığı yaptım, ilk işimizden birisi Fethiye'den su getirmek oldu. Ölüdeniz-Fethiye yolunu 3 şeritli hale biz getirdik. Bu dönem bizim dönemimiz olsun. Hem ilçe hem de büyükşehir belediyelerinde oylarımızı bölmeyelim. Yıllardan bu yana turizmin sorunlarını tanıyor" şeklinde konuştu.

GÜLTEKİN AKÇA: ADAYIMIZIN YANINDAYIZ

AK Parti Muğla İl Başkanı Gültekin Akça, "Kayaköy'ün değerini hepimiz biliyoruz. Geçtiğimiz hafta Kültür ve Turizm Bakanımız ile yaptığımız toplantıda imar planı çalışmalarında sona gelindiğini müjdeledi. İnşallah bunun ardından da Kayaköy çok önemli bir gelişim sağlamış olacak. Fethiye ve büyükşehir belediyelerinde, sorunu kökten çözecek bir iradeye ihtiyaç var. AK Parti olarak adayımızın yanındayız" açıklamasında bulundu.

OTGÖZ: SORUN İMAR PLANI

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz, "Kayaköy'ün sorunlarını yakından biliyoruz ve takip ediyoruz. Koruma amaçlı imar planının müjdesini verdiler. En kısa zamanda da ihaleye çıkarmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Önce imar planı. Bu sorunu çözdükten sona gerisi kolay. Ondan sonra turizmden hak ettiğiniz payı alacaksınız. Kilise restorasyonu için bakanlık devrede. Hemen ardından turizme açılacak" diye konuştu.