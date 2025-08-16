Koku çilemiz bitecek teşekkürler SABAH

Tekirdağ Şarköy'de lağım suları caddeye akıyordu. Yıllardır seslerini Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'ne duyuramayan vatandaşlar son çare olarak SABAH'ı aradı. Mahalleye giden muhabirimiz sorumu vatandaşlar dinledi, fotoğraflar çekti. SABAH'ın "Şarköy'de lağım suları caddeye akıyor" başlıklı haberinin ardından belediye harekete geçti.

Yıllardır vatandaşın şikayetine kulaklarını tıkayan TESKİ sorunu çözmek için mahalleye ekip ve iş makinaları gönderdi. Ekipler, TESKİ sorumluluğunda olan yolu kazarak, yetersiz olan künk boruları değiştirmek için çalışma başlattı. Ayten Duman isimli mahalle sakini "Sabah Gazetesi'ne çok teşekkür ederim.

SABAH sayesinde artık lağımlar taşmayacak. Caddeye lağım suyu akmayacak. Bu çalışma sayesinde kokudan da, pislikten de, sivrisineklerden de kurtulacağız" dedi. Filiz Yıldırım ise "30 yıldır yapılmayan kanalizasyon, Sabah Gazetesi'nde haberin çıkmasından 2 gün sonra yapılmaya başlandı. Ekipler geldi. Sizlere çok teşekkür ederiz, sayenizde koku ve sivrisinekten kabusumuz sona erecek" görüşünü dile getirdi.