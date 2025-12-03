Kol nakli olan sürücüye ehliyet vetosu

Türkiye'nin ilk kol nakli Cihan Topal, eski tip B ve A2 ehliyetinin yenilenmesi için 31 Ekim 2025'te başvuruda bulundu. Aydın İl Sağlık Kurulu Cihan Topal'a, "Üç yılda bir sağlık kontrolüyle sadece otomatik vitesli araç kullanabilir, ticari araç, resmi araç, ambulans kullanamaz" raporu verdi. Cihan Topal ise pazarcılık yaptığını ve her gün düzenli olarak manuel vitesli araç kullandığını, bugüne kadar hiçbir sorun yaşamadığını belirterek bu rapora itiraz etti. Bunun üzerine önce Muğla İl Sağlık Kurulu'na, buradan da İzmir İl Sağlık Kurulu'na sevk edildi.

Buradaki heyet ise "Tarım sektöründe kullanılan motorlu araçların sürülmesi için özel olarak düzenlenmiş traktör ve benzeri tarım araçları ehliyeti alabilir" raporu verdi. İkinci şoku yaşayan Topal, "25 yıldır ehliyetim var. Kol nakli olduğum dönem hariç hep araç kullandım. Hiç kaza yapmadım. Ceza bile yemedim. Ancak kasıtlı olarak 'B ve A2 ehliyetli araç kullanamaz. Daha zor olan F sınıfı traktör kullanabilir' dediler. Bu yanlışın düzeltilmesini talep ediyorum" dedi.