Haberler Yaşam Haberleri Kolon kesilen apartman için bir tutuklama daha
Giriş Tarihi: 24.2.2023

Kolon kesilen apartman için bir tutuklama daha

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
Kolon kesilen apartman için bir tutuklama daha
Depremde, Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan 5 katlı Furkan Apartmanı, 5 kişiye mezar oldu. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında yapılan bilirkişi incelemesinde, alt kattaki işyerinde bulunan kolonların eksik olduğu belirtilince, önce dükkânın sahipleri Faik Ö. ve Eyüp Ö. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, 17 Şubat'ta 'kasten adam öldürme' suçu kapsamında tutuklandı. Dün de geçmiş yıllarda bir otomotiv markasının servisini işleten, işyerinin eski sahibi Nejdet A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Öte yandan depremde Adıyaman'da 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Mavi Kent Yapı Bahçeşehir 1 ve Bahçeşehir 2 Siteleri'nin müteahhiti Yasin A. İstanbul'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen Yasin A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, deprem soruşturmaları kapsamında toplam 171 kişinin tutuklandığını açıkladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li Lütfü Savaş'ın pişkinliği pes dedirtti: Kentsel dönüşüm karşıtı mitingi inkar etti
İşte deprem provokatörü Gökhan Özbek ve 23 derece'nin kirli ilişki yumağı!
DEPREM SON DAKİKA: Hatay'da 5 büyüklüğünde deprem
İbrahim, kardeşlerini kurtarıp kahramanca hayata veda etti... "Cennette görüşelim olur mu?"
11. katta esrarengiz 16 gün! Neden yardım istemedikleri merak konusu oldu: Anne-oğul böyle kurtarıldı
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika haberi: Trabzonspor Avrupa'ya veda etti! Deplasmanda turu elimizden kaçırdık: 2 golümüz ofsayta takıldı...
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Nasıl ve Saat Kaça Kadar Kılınır (Kadınlar ve Erkekler İçin)
Dava üstüne dava açıp halkı kışkırttılar! Akşener, kentsel dönüşümü böyle engelledi: Gürültü çıkardık ve durdurduk
Son dakika Galatasaray haberi: Wanda Nara, Mauro Icardi ile nasıl barıştıklarını açıkladı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Kolon kesilen apartman için bir tutuklama daha
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA