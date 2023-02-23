Kolon kesilen apartman için bir tutuklama daha

Depremde, Gaziantep'in Nizip ilçesinde bulunan 5 katlı Furkan Apartmanı, 5 kişiye mezar oldu. Nizip Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında yapılan bilirkişi incelemesinde, alt kattaki işyerinde bulunan kolonların eksik olduğu belirtilince, önce dükkânın sahipleri Faik Ö. ve Eyüp Ö. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, 17 Şubat'ta 'kasten adam öldürme' suçu kapsamında tutuklandı. Dün de geçmiş yıllarda bir otomotiv markasının servisini işleten, işyerinin eski sahibi Nejdet A. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Öte yandan depremde Adıyaman'da 100'den fazla kişinin hayatını kaybettiği Mavi Kent Yapı Bahçeşehir 1 ve Bahçeşehir 2 Siteleri'nin müteahhiti Yasin A. İstanbul'da yakalandı. Adliyeye sevk edilen Yasin A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu arada Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, deprem soruşturmaları kapsamında toplam 171 kişinin tutuklandığını açıkladı.