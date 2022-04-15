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Giriş Tarihi: 15.4.2022 10:33

KOM organize suç örgütlerine nefes aldırmadı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
KOM organize suç örgütlerine nefes aldırmadı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı organize suç örgütlerine nefes aldırmadı. KOM Daire Başkanlığı koordinesinde 3.5 ayda gerçekleştirilen 29 planlı operasyonlar neticesinde; 2 ulusal, 27 yerel organize suç örgütü çökertilirken 214 kişinin tutuklanmasını sağladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığınca, 2022 yılında da organize suç örgütleriyle mücadele çalışmaları kararlılıkla yürütülüyor. KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl KOM birimlerince 3.5 ayda gerçekleştirilen 29 planlı operasyonlar neticesinde; 2 ulusal, 27 yerel organize suç örgütü çökertildi.

214 KİŞİ TUTUKLANDI

Bu operasyonlar kapsamında; 760 şüpheliye işlem yapılırken, 214'ü tutuklandı. KOM Daire Başkanlığınca yürütülen planlı operasyonlar esnasında; 112 tabanca, 4 uzun namlulu silah, 33 av tüfeği, 8 kurusıkı tabanca 4 bin 280 adet farklı çap ve markalarda fişek, 563 çek-senet ele geçirildi.

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KOM organize suç örgütlerine nefes aldırmadı
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