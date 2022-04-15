KOM organize suç örgütlerine nefes aldırmadı

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığınca, 2022 yılında da organize suç örgütleriyle mücadele çalışmaları kararlılıkla yürütülüyor. KOM Daire Başkanlığı koordinesinde, İl KOM birimlerince 3.5 ayda gerçekleştirilen 29 planlı operasyonlar neticesinde; 2 ulusal, 27 yerel organize suç örgütü çökertildi.
214 KİŞİ TUTUKLANDI
Bu operasyonlar kapsamında; 760 şüpheliye işlem yapılırken, 214'ü tutuklandı. KOM Daire Başkanlığınca yürütülen planlı operasyonlar esnasında; 112 tabanca, 4 uzun namlulu silah, 33 av tüfeği, 8 kurusıkı tabanca 4 bin 280 adet farklı çap ve markalarda fişek, 563 çek-senet ele geçirildi.