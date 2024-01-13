Kombinin bacası çıktı, 2 kız kardeş sızan gazdan öldü

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 3 gün önce taşındıkları evlerinde iki kızını mutfakta yerde hareketsiz yatarken gören anne Tayyibe Limanlar (40), durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Leman Nur Yalçın (22) ve Ayşe Yalçın'ın (16) hayatını kaybettiğini belirledi.Doğal gaz dağıtım şirketi yetkililerinin yaptığı detaylı incelemede, evin içindeki doğal gaz kombi bacasının içeriden çıktığı ve bu nedenle iki kız kardeşin mutfağa sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsinin ardından iki kardeşin cenazesi, Saruhanlı ilçesinde toprağa verildi. Eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen Tayyibe Limanlar'ın en küçük kızının ise öğrenci olduğu, Yeşilköy Mahallesi'ndeki babasıyla yaşadığı öğrenildi.