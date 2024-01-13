Haberler Yaşam Haberleri Kombinin bacası çıktı, 2 kız kardeş sızan gazdan öldü
Giriş Tarihi: 13.1.2024

Kombinin bacası çıktı, 2 kız kardeş sızan gazdan öldü

Mehmet Ali ERBAŞ
Kombinin bacası çıktı, 2 kız kardeş sızan gazdan öldü
Manisa'nın Yunusemre ilçesi Atatürk Mahallesi'nde 3 gün önce taşındıkları evlerinde iki kızını mutfakta yerde hareketsiz yatarken gören anne Tayyibe Limanlar (40), durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Eve gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Leman Nur Yalçın (22) ve Ayşe Yalçın'ın (16) hayatını kaybettiğini belirledi.



Doğal gaz dağıtım şirketi yetkililerinin yaptığı detaylı incelemede, evin içindeki doğal gaz kombi bacasının içeriden çıktığı ve bu nedenle iki kız kardeşin mutfağa sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybettiği belirlendi. Otopsinin ardından iki kardeşin cenazesi, Saruhanlı ilçesinde toprağa verildi. Eşinden bir süre önce boşandığı öğrenilen Tayyibe Limanlar'ın en küçük kızının ise öğrenci olduğu, Yeşilköy Mahallesi'ndeki babasıyla yaşadığı öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinden acı haber: 9 kahraman asker şehit düştü
ABD ve İngiltere Husilere saldırdı! Bölgede kim ne planlıyor? "ABD ve İngiltere’nin Husilere saldırılarının iki nedeni var"
İnşaatlar yarım kalıyor
CHP Etimesgut adayı Erdal Beşikçioğlu'nun İmam Hatip hazımsızlığı: Skandal sözler sarf etti
Son dakika haberi: Seçil Erzan kendini böyle savundu: Ben bir canımla ortada kaldım... Bu kadar faiz istemeseydi...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son mahkeme belgeleri yayınlandı: "Epstein, Prens Andrew'la birlikte olmam için 15 bin dolar ödedi"
Dışişleri Sözcüsü Keçeli: İsrail'in dikkatleri başka yöne çekme çabaları sonuç vermeyecek
SON DAKİKA | Dolmabahçe'de güvenlik toplantısı! Başkan Erdoğan başkanlık edecek
Yemen'de ABD ve İngiltere'yi protesto amacıyla "milyonluk" gösteri
ARKADAŞINA GÖNDER
Kombinin bacası çıktı, 2 kız kardeş sızan gazdan öldü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA