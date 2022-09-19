Komet’in Masada İzdüşüm eseri 1.6 milyon liraya satıldı

Artam Antik AŞ'nin 377. Çağdaş ve Modern Tablolar başlıklı müzayedesi önceki gün online olarak düzenlendi. 348 eserin satışa çıktığı müzayedede Komet'in 'Masada İzdüşüm' adlı eseri KDV ve komisyon dahil 1.6 milyon liraya satılarak müzayede rekoru kırdı. Müzayedede Burhan Doğançay'ın 'Grego Serisi' 1.5 milyon liraya, Ömer Uluç'un isimsiz eseri 1.2 milyon liraya, Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun 1973 tarihli Kartalbaba adlı eseri 1.1 milyon liraya satıldı. Müzayedede Türk resminin en değerli, en aykırı ressamlarından Fikret Mualla'nın bugüne kadar hiçbir yerde görülmemiş tablolarından oluşan seçki de satışa çıktı. 9 eseri satılan Mualla'nın en yüksek satış rakamına ulaşan eseri 977 bin liraya Cafe adlı tablosu oldu.