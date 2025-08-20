Komşu anneler eğitiliyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların korunması ve nitelikli bakım hizmetlerine erişimin artırılması amacıyla "Komşu Anne" projesi kapsamında pilot illerde eğitimlere başladı. Bakanlık, UNICEF işbirliğiyle yürütülen bu proje ile çalışan ebeveynlerin çocuklarına, eğitimli bakıcılar aracılığıyla ev ortamında kaliteli bakım sunulmasını hedefliyor. Ankara'da 22 Komşu Anne adayı eğitimi tamamladı, İstanbul'da ise 27 katılımcının katıldığı eğitimler devam ediyor. Eğitim programı 5 gün sürecek ve katılımcılar çocuk gelişimi ile ilk yardım konularında sertifika almaya hak kazanacak.