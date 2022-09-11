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Giriş Tarihi: 11.9.2022 09:41 Son Güncelleme: 11.9.2022 09:45

Komşuların alacak verecek kavgası cinayetle bitti! Kocasının yanında kalbinden vuruldu

İstanbul Eyüpsultan’da komşu iki çift arasında çıkan alacak verecek tartışması cinayetle bitti. Bir gün önce tartışma yaşayan komşuların ikinci tartışmasında Mustafa A. yaralandı, Kader Bulut ise öldü. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis 1 kişiyi gözaltına aldı. Konuyla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Komşuların alacak verecek kavgası cinayetle bitti! Kocasının yanında kalbinden vuruldu

Eyüpsultan Nişanca mahallesinde geçtiğimiz Çarşamba günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşandı. Mustafa A. ve bir süredir birlikte yaşadığı Kader Bulut, ile komşuları Ömer G. ve Selin G. çifti arasında 2 yıl önce bir meseleden alacak verecek tartışması çıktı. Bu tartışma zaman zaman büyüyüp kavgaya dönüştü. Olay günü de iddiaya göre Mustafa A. komşusu Ömer G.'nin kapısına gitti. Aralarında yine tartışma çıktı. Çıkan tartışmada Ömer G. silahı ateşledi. Mustafa A. bacağından vuruldu. Kader Bulut ise kalbine gelen kurşunla olay yerinde hayatını kaybetti. Ömer G. olay yerinden kaçtı. Olaya karıştığı tespit edilen 1 kişi gözaltına alındı.

Polis ekiplerinin konuyla ilgili yaptığı çalışmada ifadesi alınan Ömer G.'nin eşi Selin G. emniyete verdiği ifadede,; "Aramızda alacak verecek tartışması vardı. Bizim evin önüne geldiler. Musataf A. elini beline atınca eşim silah çekti ateş etti." Dediği öne sürüldü. Polisin konuyla ilgili çalışmaları sürüyor.

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Komşuların alacak verecek kavgası cinayetle bitti! Kocasının yanında kalbinden vuruldu
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