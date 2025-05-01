Komşusuna yardım için gittiği evde boğazından bıçaklandı: 2 kişi tutuklandı!

Olay, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 25 yaşındaki Rabia Y., çamaşır makinesini çalıştıramayan komşusuna yardım etmek için evlerine gitti. Bu sırada evde bulunan 14 yaşındaki İ.Ş., yanında taşıdığı bıçakla genç kadına saldırarak boğazından yaraladı.
ZİYNEY EŞYALARINI ÇALDI
Saldırgan çocuk, Rabia Y.'nin cep telefonu ile bazı ziynet eşyalarını da alarak olay yerinden kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan kadının durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
TUTUKLANDILAR
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ve 14 yaşındaki İ.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli İ.Ş. ise serbest bırakıldı. Tutuklanan A.K. ve İ.Ş.'nin hala çocukları olduğu, serbest kalan İ.Ş.'nin ise tutuklananlardan birinin dayısı, diğerinin ise amcası olduğu öğrenildi.