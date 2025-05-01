Komşusuna yardım için gittiği evde boğazından bıçaklandı: 2 kişi tutuklandı!





TUTUKLANDILAR



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.K. ve 14 yaşındaki İ.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli İ.Ş. ise serbest bırakıldı. Tutuklanan A.K. ve İ.Ş.'nin hala çocukları olduğu, serbest kalan İ.Ş.'nin ise tutuklananlardan birinin dayısı, diğerinin ise amcası olduğu öğrenildi.