Konsere gitti kabusu yaşadı! Havai fişek demiri yüzünden sağır kaldı: Tehdit ediliyorum!

Şaşkına çeviren olay 7 Temmuz akşamı yaşandı. Spor eğitmeni Selin Gül, İBB Cemil Topuzlu Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda şarkıcı Göksel'in konserini izlemeye gitti. Sahneye yakın bir noktada oturan Selin Gül'ün başına, konser sırasında sahne platformuna bağlı havai fişeklerin görsel şov amacıyla ateşlenmesiyle platformdan kopan bir demir parçası düşmesiyle kanlar içinde kaldı.



Gül, tedavi sürecinde konser organizasyonunu gerçekleştiren şirketin avukatı ve daha sonra Göksel'in menajeri ile iletişim halinde olduğunu ve hastane masraflarının karşılanacağı sözünü aldığını belirtirken, masraflarının karşılanmaması üzerine şikayetçi olarak hukuki süreç başlattı. Geçirdiği kaza sebebiyle bir kulağında yüzde 65 duyma kaybı oluşan Gül, hastane masraflarını karşılayabilmek için bu süreçte otomobili bile sattığını anlattı. Şarkıcı Göksel'in ekibinden tehdit aldığını da söyleyen Selin Gül, avukatı Esra Zirekoğlu kaza anını ve sonrasında yaşananları anlattı.

DEMİRLE BİRLİKTE KAFASINA DÜŞTÜ!

Olay sonrası yaşadıklarını anlatan Selin Gül, "7 Temmuz akşamı Harbiye Açık Hava Konserinde Göksel Hanım'ı dinlemeye gittim. Arkadaşımla beraber protokol ikinci sırada oturuyorduk. Maalesef o akşam havai fişek patlatıldığı sırada; havai fişeğin bağlı olduğu demirle birlikte havai fişek aynı anda kafama düşüyor, kafamdan arkamdaki bayana sekiyor. Benim alnıma, kafama dikiş atıldı. Burada gördüğünüz üzere yanıklar var hala geçmedi. Üç ay bitti, iz olarak kaldı. Daha sonrasında da maalesef öğreniyorum ki kulağımda yüzde 65 duyma kaybı oluyor kazadan dolayı" ifadelerini kullandı.

BEYİN KANAMASI RİSKİNE RAĞMEN…

Yaşanan kazaya rağmen konserin durmadığını ve görevlilerden yardım alamadıklarını dile getiren Gül, şu açıklamaları yaptı: Zaten, görüntülerde mevcuttur. Konser durmadığı gibi arkadan seyirciler arasında bağıranlar, işte ambulansın arka tarafta olduğunu söylediler. Koşturarak kendi imkanlarımızla ambulansa gittik. Ambulansa gittiğimizde kapalıydı, izlemeye gitmiş. Maalesef ambulanstaki görevliler zaten döndüklerinde de stajyerlerdi yeterli değillerdi, ilkyardım bilgileri eksikti. Kendimiz müdahale ederek karga tulumba şekilde kendimizi hastaneye götürtebildik. Maalesef, beyin kanaması riskine rağmen bu şekilde oldu. Diğer bayanın da eli parçalanmıştı ve buna rağmen ikimiz aynı ambulansla doldurulup ve oturtularak götürüldük, hiçbir ekipman, hiçbir boyunluk takılmadan. Hastanede kafama dikiş atıldı diğer bayanın eline dikiş atıldı.

YÜZDE 65 DUYMA KAYBI YAŞADI

Selin Gül, kaza sonrası kulağında yüzde 65 duyma kaybı yaşadığını anlattı. "Bu süreçte ilk müdahalede duyma kaybının olduğu anlaşılmadı. Ertesi gün uykusuz kaldım. 24 saat uyumamam gerektiği söylendi, beyin kanaması riskinden dolayı. Ve insanların söylediklerini anlamamaya başladım. Duyamadım, herkes 'Bir şey mi oldu duyamıyorsun' diyordu. Pazartesi günü kontrole gittiğinde mutlaka doktora bunu söyle dediler. Söylediğimde doktor beni işitme testine aldı. Defalarca aldı kesin olabilmesi için. Yüzde 65 sol kulağımda darbeye bağlı olarak bir duyma kaybı var. Maalesef, bunun üzerine yoğun bir şekilde kortizon tedavisi gördüm ve kortizon tedavisinin sonunda 9 buçuk kilo aldım. Bunun yüzünden de mesleki itibar kaybı yaşıyorum. Çünkü, ben bir spor eğitmeniyim. Hiçbir şekilde tedavi kulağıma yardımcı olmadı ve ameliyat olmak zorundayım. Fakat ameliyat ücretleri çok yüksek. Ameliyat olduktan sonra da hiçbir şekilde duymada kaybolmanın geri gelip gelmeyeceği garanti değil. Doktor bunun sözünü veremiyor. Defalarca farklı doktorlara danışıldı. Hepsi aynı konuda sabit kaldılar. Bu süreçte hiçbir şekilde, İBB Kültür A.Ş.'den yani orayı kiraya veren, oradan sorumlu olan, ev sahibinden ve organizasyonu yapan şirketin sahibi Oytun Alatay'dan, Göksel Hanım'ın ekibinden hiç kimseden hiçbir şekilde yardım görmedim. Üstüne ilk olarak Taksim Acıbadem Hastanesi'ne götürüldüğümüz; hastanede yapılan işlemlerden dolayı evime para ödenmezse işlem yapılacağına dair, kağıt geldi. İcra kağıdı geldi, bunu da yaşadım. Kulağımda darbeden dolayı kemikçik yer değiştirmiş. Bu yüzden yüzde 65 bir duyma kaybına sahibim" ifadelerini kullandı.

"ÖLEBİLİRDİM..."

Yaşadığı olayın ardından kalabalık ortamlara giremediğini belirten Selin Gül, "Basınç olan sinema, uçak bunların hiçbirini kullanamıyorum. Göksel Hanım'ın sesini duyunca irkilip, sıçrıyorum. Hastane masrafları maalesef ödenmiyor. Şu an en minimum rakam 300 bin liradan başlıyor ameliyat masrafım. Üçünden de şikayetçi oldum. Çünkü hepsi birbirine atıyor suçu ama şu an bu hayatı yaşayan benim. Ben hayatımı geri istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Bir konser hayatımı bu noktaya getirmemeli. Konser bizden sonra şatafatlı bir şekilde devam ediyor. Ekrem İmamoğlu konserin en önüne geliyor ve konserde 15 dakika önce hiçbir şey olmamış gibi o konser inanılmaz şekilde, harikulade devam ediyor. Yani ben bunu kaldıramıyorum. Yukarıdan düşen demir, sert bir demir. O dikey olarak saplansaydı ben ölebilirdim. Göksel Hanım'ın menajeri tehdit etti. TV ya da magazine, bir yere konuşmaya devam edersem, mesleki olarak kötüye gideceğim hakkında; Göksel Hanım'ın ekibinden menajeri tarafından tehdit edildim. Hiç hoş olmayan şeyler" diyerek ağladı.

"TÜRK YARGISINA GÜVENİYORUZ…"

Selin Gül'ün avukatı Esra Zirekoğlu, "Hukuki süreçte şikayet üzerine ifadeye çağrıldılar, ifadeye gelmediler. Defalarca ifadeye çağrılmalarına rağmen, iki üç kez aranmalarına rağmen hiçbirine gitmediler. Gitmemelerinin üzerine şu anda haklarında yakalama kararı çıkartıldı. Bu süreç içerisinde de Selin Hanım'ın hem maddi ve hem de manevi olarak bir zarara uğradığı için Çağlayan Adliyesi'nde; İstanbul Merkez Mahkemeleri'nde, Asliye Hukuk Mahkemesi'nde bir dava açıldı. Maddi ve manevi tazminat davası açıldı. 400 bin liralık bir manevi tazminat talebimiz var. Maddi tazminatları şu an için hem bedensel uğradığı zarar ki; bir organda bu organın işleyişinde bir bozukluk olduğunda yüzde 40'ın üzerinde zaten engelli raporu alınıyor. Şu an Selin Hanım, o kıstası geçmiş durumda. Fakat ameliyatı hem ameliyatın yaratacağı masraflar hem şu zamana kadar çalışamadığı için iş gücü kaybı, arabasının satışı, o aradaki fark, bir sürü, bunun gibi maddi tazminat kalemleri var. Bunların hepsi maddi tazminat kapsamında talep edildi. İlgili yerlere müzekkereler yazıldı. Kusur oranları hem aldığımız bilgiye göre hem de başka bir dava verilen bilirkişi raporuna göre kullanılmaması gereken bir yerde kullanılan türde bir havai fişek kullanıldığı için, şirketin ve İBB Kültür AŞ'nin yüzde yüz sorumluluğu olacaktır diye düşünüyoruz. O yüzden de Türk yargısına güveniyoruz ve tazminat taleplerimizin karşılığını bulacağına inanıyoruz" dedi.

Organizasyon şirketi ise iddialarla ilgili açıklama yapılmazken, İBB Kültür A.Ş. konser alanındaki sorumluluğun, alanın kiralandığı organizasyon şirketlerinde bulunduğunu belirtti.