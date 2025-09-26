Konteyner cinayeti davasında karar: Tutuklu sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

Pendik'te yaşanan kan dondurucu olayda, 27 Mayıs 2024 günü çöp konteynerlerinde insan uzuvlarının bulunduğu ihbarı üzerine soruşturmanın başlatılmış, konteynerlerde insana ait uzuvlar ve kan lekeleri olan battaniye bulunarak inceleme sonucu ölen kişinin Nihat Salih(79) olduğu belirlenmişti.
Yapılan araştırmada, kamera kayıtlarında Bilal Dilek'in, çöp konteynerlerine ne olduğu anlaşılmayan eşyalar attığı, maktulün öldürülmeden önce son olarak sanığın ikametinin bulunduğu sokağa girdiği fakat çıkış anına ilişkin bir tespitin yapılamadığı tespit edilmişti. Dilek'in ikametinde ele geçen balta ile yolluk parçası üzerinde bulunan kan örneklerinin maktulün kan örneği ile uyumlu olduğu ortaya çıkmış, Bilal Dilek'e "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.
"YEMİN EDERİM BEN ÖLDÜRMEDİM"
İstanbul Anadolu 24. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuklu sanık Bilal Dilek bulunduğu cezaevinden getirilirken müştekiler ve taraf avukatları da mahkeme salonunda hazır bulundu. Duruşmada son sözü sorulan sanık Bilal Dilek, "Olayla benim yakından uzaktan alakam yoktur. Yemin ederim ben öldürmedim. Olay günü evde bile değildim. Ben saat 8'de işe gittim. Ertesi gün eve geldim. Ben yalan söylemiyorum. Ben doğruları konuşuyorum. Verdiğim ifadenin arkasındayım. Beraatimi ve tahliyemi istiyorum" dedi.
AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSE ÇARPTIRILDI
Duruşma sonu mahkeme, sanık Bilal Dilek'i, Nihat Salih'e yönelik "Canavarca hisle veya eziyet çektirme suretiyle kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.