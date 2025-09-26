Konteyner cinayeti davasında karar: Tutuklu sanık ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

Yapılan araştırmada, kamera kayıtlarında Bilal Dilek'in, çöp konteynerlerine ne olduğu anlaşılmayan eşyalar attığı, maktulün öldürülmeden önce son olarak sanığın ikametinin bulunduğu sokağa girdiği fakat çıkış anına ilişkin bir tespitin yapılamadığı tespit edilmişti. Dilek'in ikametinde ele geçen balta ile yolluk parçası üzerinde bulunan kan örneklerinin maktulün kan örneği ile uyumlu olduğu ortaya çıkmış, Bilal Dilek'e "canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.