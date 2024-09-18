Kontrolden çıkan araç bariyere saplandı: 1 ölü

TEM Otoyolu üzeri Kocaeli İzmit Batı gişeleri yakınında, Ankara istikametinde kaza meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Erkan Elmas (48) yönetimindeki pikap, sürücüsünün henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımındaki bariyere çarptı. Araç yaklaşık 10 metre boyunca bariyerlerde sürüklendi ve aracın çarptığı bariyer ön tarafından girip arka camdan çıktı. Olay sırasında yoldan geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne ait bir ambulans durarak hemen araçta sıkışan sürücüye müdahale etti.
Ardından yapılan ihbarla, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucunda, sürücü Erkan Elmas'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. İtfaiye ekipleri Elmas'ın sıkıştığı yerden çıkarılması için büyük çaba harcadı. Elmas'ın cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazanın ardından, Ankara istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri tarafından kontrollü geçiş sağlanırken, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü. Kaza ile ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.